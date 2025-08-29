Pling Klang Marans Salle la belle Angerie Segré-en-Anjou Bleu

Pling Klang Marans Salle la belle Angerie Segré-en-Anjou Bleu mardi 19 mai 2026.

Pling Klang Marans

Salle la belle Angerie Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-20 20:10:00

Date(s) :

2026-05-19

Le Cargo s’exporte à Marans représentation du spectacle Pling Klang à la salle de la belle angerie, les vendredi et samedi 19 et 20 mai 2026 à 19h. du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025 au Cargo à Segré.

Ce spectacle dont le titre ne dit rien sinon son inscription dans le registre du foutraque, les deux entités singulières dans le paysage du cirque contemporain que sont ses créateurs choisissent de se relier par le biais d’un objet qui n’est pas reconnu comme un agrès mais qu’ils utilisent comme tel un meuble en kit de la célèbre marque suédoise

Ce projet se centre sur un mot, une notion, pour laquelle chaque personne a sa propre définition Le Couple.

Alors nous nous sommes demandé comment aborder cette invention sociale qu’est le couple par et pour un spectacle.

Et c’est en s’interrogeant sur les différents défis qui viennent éprouver les couples, qu’un d’eux a attiré notre attention le montage d’un meuble IKEA.

Ce sera l’axe de notre spectacle. Un défi absurde, intime et ludique. Étienne Manceau et Mathieu Despoisse

Est-ce que ça rentre dans la case cirque ? En tout cas, il y a une notion de manipulation d’objet dans le spectacle, mais d’un objet imposant et qui est porté cela amène une certaine physicalité. Lequel est aussi pour les deux amis à la fois la colonne vertébrale de leur pièce et la métaphore du sujet qu’ils y prennent à bras le corps le couple. .

Salle la belle Angerie Marans Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 52 11 39

English :

Le Cargo exports to Marans: performance of the show Pling Klang at the salle de la belle angerie, Friday and Saturday, May 19 and 20, 2026 at 7pm. From Friday March 28 to Sunday March 30, 2025 at Le Cargo in Segré.

German :

Le Cargo s’exporte à Marans: Aufführung des Stücks Pling Klang in der Salle de la belle angerie am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai 2026 um 19 Uhr. von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. März 2025 im Cargo in Segré.

Italiano :

Le Cargo esporta a Marans: rappresentazione dello spettacolo Pling Klang alla Salle de la Belle Angerie venerdì e sabato 19 e 20 maggio 2026 alle 19. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo 2025 presso Le Cargo a Segré.

Espanol :

Le Cargo exporta a Marans: representación del espectáculo Pling Klang en la Salle de la Belle Angerie el viernes 19 y sábado 20 de mayo de 2026 a las 19.00 h. Del viernes 28 al domingo 30 de marzo de 2025 en Le Cargo de Segré.

