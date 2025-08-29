Hold fast Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

La compagnie Ma’ et Marion Alzieu présentent le spectacle Hold Fast, le vendredi 22 mai 2025 à 19h au Cargo.

Né dans les ghettos californiens, il y a plus de 20 ans, en réaction à la violence systémique, au racisme et à l’injustice sociale, le KRUMP est réputé pour ses mouvements explosifs et saccadés, qui exigent une maîtrise des émotions tout en favorisant l’expression de soi. Le krump est aussi un style de vie où la communauté joue un rôle essentiel, plutôt qu’une pratique ou une technique particulière.

Avec Hold Fast, la chorégraphe Marion Alzieu et le danseur Mickaël Florestan transcendent les genres et les origines pour révéler l’émotion brute et incandescente du krump. Un duo

aussi intense que sincère, où la rage devient force de résilience. Portée par l’histoire du krump, Marion Alzieu y retrouve une énergie viscérale, une pulsation de vie. Hold Fast devient un espace d’exploration du dépassement de soi répétition, acharnement, quête du geste juste… Autant de chemins pour repousser les limites du corpset de l’esprit. Aux côtés de Mickaël Florestan, elle interroge cette rage comme moteur de persévérance et de courage. Le duo ne s’arrête pas à la performance physique il engage une réflexion sur ce qui nous fait tenir — l’autre, la vie, nos luttes, nos élans. À la croisée de deux langages chorégraphiques, Hold Fast célèbre l’hybridité, la confiance et la transmission, offrant une traversée collective, vibrante et profondément humaine. .

