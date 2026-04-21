Balade à vélo le Tour de Meymac Meymac
Balade à vélo le Tour de Meymac Meymac mardi 28 juillet 2026.
Meymac
Balade à vélo le Tour de Meymac
Boulevard du Roussillon Meymac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
A l’été 2026, la Corrèze accueille deux événements sportifs le Tour de France et le Tour du Limousin. L’occasion de vous inviter à monter en selle pour découvrir le vélo sur le territoire. Du déplacement à bicyclette au cyclisme sportif, l’histoire du vélo se dévoile au fil de la balade. Environ 10 km
En partenariat avec les Stations Sports Nature de Haute-Corrèze Ussel, Marcillac-la-Croisille et Neuvic, le Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, le Département de la Corrèze et les communes traversées.
A partir de 12 ans, matériel personnel ou prêt gratuit sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .
Boulevard du Roussillon Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Balade à vélo le Tour de Meymac
L’événement Balade à vélo le Tour de Meymac Meymac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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