Balade à vélo Les jardins de Mistral Saint-Rémy-de-Provence
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Balade à vélo Les jardins de Mistral
Dimanche 4 octobre 2026 de 14h30 à 17h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Balade à vélo ❁ Gratuit
Les jardins de Mistral
Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.
Le CREDD’O
Balade à vélo ❁ Gratuit
Les jardins de Mistral
Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.
Le CREDD’O .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Bike Ride? Free
The Mistral Gardens
Set out on a guided bike ride in the footsteps of Frédéric Mistral through the landscapes of the northern Alpilles, followed by an organic snack.
CREDD?O
L’événement Balade à vélo Les jardins de Mistral Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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