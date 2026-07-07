Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Balade à vélo Les jardins de Mistral

Dimanche 4 octobre 2026 de 14h30 à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Balade à vélo ❁ Gratuit

Les jardins de Mistral

Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.

Le CREDD’O

Balade à vélo ❁ Gratuit

Les jardins de Mistral

Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.

Le CREDD’O .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Bike Ride? Free

The Mistral Gardens

Set out on a guided bike ride in the footsteps of Frédéric Mistral through the landscapes of the northern Alpilles, followed by an organic snack.

CREDD?O

L’événement Balade à vélo Les jardins de Mistral Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles