UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Rémy-de-Provence

Balade à vélo Les jardins de Mistral Saint-Rémy-de-Provence

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Balade à vélo Les jardins de Mistral

Dimanche 4 octobre 2026 de 14h30 à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Balade à vélo ❁ Gratuit
Les jardins de Mistral
Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.
Le CREDD’O
Balade à vélo ❁ Gratuit
Les jardins de Mistral
Partez pour une balade à vélo accompagnée sur les traces de Frédéric Mistral à travers les paysages du nord des Alpilles, suivie d’un goûter bio.
Le CREDD’O   .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bike Ride? Free
The Mistral Gardens
Set out on a guided bike ride in the footsteps of Frédéric Mistral through the landscapes of the northern Alpilles, followed by an organic snack.
CREDD?O

L’événement Balade à vélo Les jardins de Mistral Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles

À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)