Balade à vélo, Maison du vélo AULNAY-sous-BOIS, Aulnay-sous-Bois

Balade à vélo Samedi 23 mai, 15h00 Maison du vélo AULNAY-sous-BOIS Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Maison du vélo AULNAY-sous-BOIS 9 rue du 11 novembre 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « velo.aulnaysousboius@hotmail.com »}]

Départ de la balade à la Maison du vélo (rue du 11 novembre Aulnay-sous-bois) à15h. Étape au parc du Sausset (Maison du Parc); Circuit dans le parc et retour par le parc municipal Ballanger.