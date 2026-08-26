Balade Accesens à Issoire Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire Issoire
vendredi 16 octobre 2026 · Office de Tourisme Auvergne Pays d'Issoire · Issoire
Informations pratiques
Issoire
Balade Accesens à Issoire
Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire 9 Place Saint-Paul Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Partez à la découverte d’Issoire à travers un parcours accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap auditif, mental ou visuel.
.
Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire 9 Place Saint-Paul Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore Issoire on a tour that is accessible to everyone, including people with hearing, intellectual, or visual disabilities.
L’événement Balade Accesens à Issoire Issoire a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
À voir aussi à Issoire (Puy-de-Dôme)
- Concours National Salers Issoire 18 septembre 2026