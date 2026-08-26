Balade Accesens à Issoire Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire Issoire

Informations pratiques

Issoire

Balade Accesens à Issoire

Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire 9 Place Saint-Paul Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Partez à la découverte d’Issoire à travers un parcours accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap auditif, mental ou visuel.

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Office de Tourisme Auvergne Pays d’Issoire 9 Place Saint-Paul Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore Issoire on a tour that is accessible to everyone, including people with hearing, intellectual, or visual disabilities.

L’événement Balade Accesens à Issoire Issoire a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme