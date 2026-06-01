Balade apéritif au Coucher du soleil Châteauneuf-du-Rhône
Balade apéritif au Coucher du soleil Châteauneuf-du-Rhône vendredi 26 juin 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Balade apéritif au Coucher du soleil
Chemin de Malemouche Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
12 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:15:00
fin : 2026-08-10 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-08 2026-07-27 2026-08-10
Partez à la rencontre des plantes médicinales de Drôme Provençale. Découvrez les vertus, les usages et les secrets des plantes sauvages qui soignent. La balade a lieu sur la commune de Châteauneuf du Rhône, village médiéval situé à côté de Montélimar
.
Chemin de Malemouche Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61 contact@doroterra.com
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English :
Come discover the medicinal plants of Drôme Provençale. Learn about the properties, uses, and secrets of these healing wild plants. The walk takes place in the town of Châteauneuf-du-Rhône, a medieval village located near Montélimar
L’événement Balade apéritif au Coucher du soleil Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-06-15 par Montélimar Tourisme Agglomération
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