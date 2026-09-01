Balade apprenante culturelle au FRAC SUD FRAC SUD Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Balade apprenante culturelle au FRAC SUD

Samedi 26 septembre 2026 de 13h45 à 17h. FRAC SUD 20 Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:45:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une immersion dans l’architecture et la création contemporaine à Marseille. Cette visite guidée propose de découvrir un quartier en pleine mutation à travers un parcours en deux temps, associant balade urbaine et visite du FRAC Marseille.

Accessible à tous grâce à un parcours de courte distance et à un rythme tranquille, cette visite invite à porter un regard nouveau sur la ville en croisant histoire, architecture et art contemporain.



Situé au cœur du quartier de la Joliette à Marseille, dans un bâtiment conçu par l’architecte Kengo Kuma, le Frac Sud Cité de l’art contemporain rassemble plus de 1 600 œuvres réalisées par près de 700 artistes. À la fois lieu de diffusion, de création et de médiation, il développe une programmation d’expositions, de résidences et d’actions culturelles qui favorisent la rencontre entre l’art contemporain et tous les publics.



La première partie se déroule au FRAC Marseille. Guidés par un médiateur du musée, les visiteurs découvrent l’architecture du bâtiment, les missions du Fonds régional d’art contemporain et une sélection d’œuvres issues de la collection ou des expositions temporaires.

L’exposition L’Écologie des relations La Forêt amante de la mer réunit des artistes japonais de différentes générations qui explorent les liens sensibles, affectifs, écologiques et mémoriels qui nous unissent à nos milieux de vie. En résonance avec les thématiques des Balades Nature Culture, elle invite à considérer les interdépendances entre les êtres humains, les paysages et le vivant, à travers des œuvres qui questionnent notre manière d’habiter le monde face aux transformations environnementales contemporaines.

Angela Detanico & Rafael Lain Champ étoilé (jusqu’au 15 novembre 2026) propose quant à elle une traversée cosmique où le duo franco-brésilien réinvente nos manières de percevoir le temps, l’espace et l’univers. À travers un langage visuel singulier mêlant signes, écritures et formes, les artistes ouvrent un dialogue poétique entre science, imagination et contemplation.

La visite offrira ainsi aux participants l’occasion de découvrir l’architecture du Frac Sud, ses missions, ainsi que deux propositions artistiques qui mettent en perspective les grandes questions contemporaines liées à notre rapport à la nature, aux paysages et aux imaginaires qui façonnent notre compréhension du monde.



La seconde partie prend la forme d’une balade commentée dans le quartier. Accompagnés par un guide, les participants explorent son histoire, son évolution et les grandes transformations qui ont façonné ce secteur de Marseille. L’itinéraire met en lumière son patrimoine architectural, les aménagements urbains récents, les espaces publics et les différentes influences qui participent aujourd’hui à son identité.



Programme

– 13h45 accueil du public au FRAC

– 14h00 visite culturelle du FRAC avec un médiateur culturel

– 15h15 fin de la visite

– 15h30 prise en charge du groupe, début de la balade

– Balade guidée suivant le descriptif

– 16h45 / 17h00 retour au point de départ .

FRAC SUD 20 Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An immersion in contemporary architecture and design in Marseille. This guided tour invites you to discover a rapidly changing neighborhood through a two-part itinerary that combines an urban stroll with a visit to the FRAC Marseille.

L’événement Balade apprenante culturelle au FRAC SUD Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-02 par Provence Tourisme