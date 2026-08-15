Balade apprenante culturelle aux Carrières des Lumières Route de Maillane Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Balade apprenante culturelle aux Carrières des Lumières

Samedi 3 octobre 2026 de 9h45 à 12h30. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:45:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Cette visite guidée propose un parcours en deux temps, associant la découverte de l’exposition immersive Océans aux Carrières des Lumières à une balade au cœur du massif des Alpilles.

Accessible à tous grâce à un parcours de courte distance et à un rythme tranquille, cette sortie invite à croiser art, patrimoine et paysages pour porter un regard renouvelé sur les interactions entre l’homme et son environnement.





Les Carrières des Lumières, aux Baux-de-Provence, sont d’anciennes carrières de pierre calcaire, exploitées jusqu’en 1935, qui ont servi à construire le village et son château. À partir de 1959, le site prend une vocation artistique grâce à Jean Cocteau puis au scénographe Joseph Svoboda. Depuis 2012, il accueille des expositions numériques immersives mettant en scène les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Aujourd’hui, ce lieu illustre la reconversion réussie d’un ancien site industriel en un espace culturel majeur, où se mêlent patrimoine, art et paysage.



La première partie se déroule aux Carrières des Lumières. Accompagnés par un médiateur, les participants découvrent l’exposition Océans, une expérience immersive qui révèle la richesse des fonds marins, la diversité des espèces et les grands équilibres qui régissent les milieux aquatiques. Cette introduction permet d’aborder les enjeux liés à la préservation du vivant et les liens qui unissent tous les écosystèmes.



La seconde partie prend la forme d’une balade commentée à proximité des Carrières. Guidés par un accompagnateur, les participants explorent les paysages des Alpilles, façonnés par des millions d’années d’histoire géologique et par les activités humaines. Cette promenade invite à observer le patrimoine naturel et culturel du massif, à comprendre la formation des anciennes carrières de pierre et à mettre en perspective les interactions La seconde partie prend la forme d’une balade commentée dans le quartier. Accompagnés par un guide, les participants explorent son histoire, son évolution et les grandes transformations qui ont façonné ce secteur de Marseille. L’itinéraire met en lumière son patrimoine architectural, les aménagements urbains récents, les espaces publics et les différentes influences qui participent aujourd’hui à son identité.



Programme et infos pratiques

– 9h45 accueil du public devant les Carrières des Lumières

– 10h00 présentation des Carrières des Lumières (historique, projet …)

– 10h00 / 11h00 visite libre des Carrières des Lumières

– 11h15 prise en charge du groupe pour le début de la balade

– Balade guidée suivant le descriptif

– 12h30 retour au point de départ



Point de rendez-vous Point de rendez-vous aux Carrières des Lumières, Route de Maillane, 13520 Les Baux-de-Provence parking en face des Carrières (parking payant) .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This guided tour offers a two-part itinerary, combining a visit to the immersive Océans exhibition at the Carrières des Lumières with a walk through the heart of the Alpilles mountain range.

L’événement Balade apprenante culturelle aux Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Provence Tourisme