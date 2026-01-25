Informations pratiques

Uffholtz

Balade aquarelle

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Une balade artistique avec Hélène Landwerlin pour explorer un lieu à l’aquarelle, guidé·e par vos émotions. Aucun talent en dessin requis !

Embarquez pour une balade artistique avec l’artiste Hélène Landwerlin et explorez un lieu à travers l’aquarelle. À la manière d’un carnet de voyage, laissez-vous guider par vos émotions, expérimentez les couleurs et profitez du moment. Nul besoin de savoir dessiner cette expérience invite à dépasser la peur de la page blanche pour ressentir et garder une trace plus intime d’un lieu. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

An artistic journey with Hélène Landwerlin to explore a place through watercolor, guided by your emotions. No drawing skills required!

L’événement Balade aquarelle Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay