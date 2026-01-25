Balade aquarelle Uffholtz
samedi 26 septembre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Balade aquarelle
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une balade artistique avec Hélène Landwerlin pour explorer un lieu à l’aquarelle, guidé·e par vos émotions. Aucun talent en dessin requis !
Embarquez pour une balade artistique avec l’artiste Hélène Landwerlin et explorez un lieu à travers l’aquarelle. À la manière d’un carnet de voyage, laissez-vous guider par vos émotions, expérimentez les couleurs et profitez du moment. Nul besoin de savoir dessiner cette expérience invite à dépasser la peur de la page blanche pour ressentir et garder une trace plus intime d’un lieu. .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An artistic journey with Hélène Landwerlin to explore a place through watercolor, guided by your emotions. No drawing skills required!
L’événement Balade aquarelle Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Uffholtz (Haut-Rhin)
- Tournoi de pétanque Uffholtz 23 août 2026
- Jeux de société et puzzles Uffholtz 24 août 2026
- Papotage et jardinage Uffholtz 30 août 2026
- Col’Attitude Hartmannswillerkopf Col du Silberloch Uffholtz 5 septembre 2026
- Marché aux puces Uffholtz 6 septembre 2026