Informations pratiques

Uffholtz

Jeux de société et puzzles

20 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Jeux, rires et convivialité pour petits et grands ! Venez partager un bon moment autour de jeux de société, puzzles, Scrabble et cartes.

Envie de jouer ? Venez partager un moment de convivialité à la salle d’honneur de la mairie ! Jeux de société, puzzles, Scrabble et jeux de cartes sont au programme. Un rendez-vous ouvert à tous, petits et grands, pour jouer, rire, échanger et partager de bons moments ensemble. Une belle occasion de se retrouver autour du plaisir du jeu ! .

20 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 41 65 mairie@uffholtz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games, laughter, and fun for all ages! Come join us for a great time playing board games, puzzles, Scrabble, and cards.

L’événement Jeux de société et puzzles Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay