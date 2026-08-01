Jeux de société et puzzles Uffholtz
lundi 24 août 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Jeux de société et puzzles
20 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Jeux, rires et convivialité pour petits et grands ! Venez partager un bon moment autour de jeux de société, puzzles, Scrabble et cartes.
Envie de jouer ? Venez partager un moment de convivialité à la salle d’honneur de la mairie ! Jeux de société, puzzles, Scrabble et jeux de cartes sont au programme. Un rendez-vous ouvert à tous, petits et grands, pour jouer, rire, échanger et partager de bons moments ensemble. Une belle occasion de se retrouver autour du plaisir du jeu ! .
20 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 41 65 mairie@uffholtz.fr
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English :
Games, laughter, and fun for all ages! Come join us for a great time playing board games, puzzles, Scrabble, and cards.
L’événement Jeux de société et puzzles Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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