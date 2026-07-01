Balade aquarelliste « Sur les pas de Mme de Grollier », Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Balade aquarelliste « Sur les pas de Mme de Grollier » Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le temps d’une balade au fil de la Seine, nous vous invitons à une pause aquarelliste sur les pas de Mme de Grollier, peintre naturaliste qui habita Epinay. Accompagnée des conseils de Coline, à votre tour de peindre les paysages spinassiens.

Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.

Balade aquarelliste « Sur les pas de Mme de Grollier »

©Ville d’Epinay-sur-Seine