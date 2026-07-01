Mme d’Epinay, femme des Lumières, femme de Lettres, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Mme d’Epinay, femme des Lumières, femme de Lettres 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Mme d’Epinay, partez à sa rencontre lors de l’exposition « Mme d’Epinay, femme des Lumières, femme de Lettres (1726-1783) » présente dans le hall de l’Hôtel de Ville du 12 au 27 septembre.

Réalisée par l’Université de Limoges, vous découvrirez les multiples talents de cette grande Dame des Lumières, amie des Arts et des Lettres, salonnière, écrivaine, philosophe.

Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.

Exposition « Mme d’Epinay, femme des Lumières, femme de lettres (1726-1783) »

©Ville d’Epinay-sur-Seine