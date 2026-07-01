Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières », Studios de cinéma, Épinay-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Studios de cinéma · Épinay-sur-Seine
Informations pratiques
Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières » Samedi 19 septembre, 14h00 Studios de cinéma Seine-Saint-Denis
25 personnes max. Départ du 3 rue du Mont 93800 Épinay-sur-Seine.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
“Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières” sera joué dans le parc de la Chevrette de Deuil-la-Barre. Depuis son ancien château spinassien, nous vous invitons à rejoindre le lieu où se déroulèrent ses plus beaux salons littéraires et à assister à la pièce de théâtre de plein air.
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Promenade théâtrale « Louise d’Épinay, une philosophe à l’ombre des Lumières »
© Marc Favier
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