Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières », Studios de cinéma, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Promenade théâtrale « Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières » Samedi 19 septembre, 14h00 Studios de cinéma Seine-Saint-Denis

25 personnes max. Départ du 3 rue du Mont 93800 Épinay-sur-Seine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

“Louise d’Epinay, une philosophe à l’ombre des Lumières” sera joué dans le parc de la Chevrette de Deuil-la-Barre. Depuis son ancien château spinassien, nous vous invitons à rejoindre le lieu où se déroulèrent ses plus beaux salons littéraires et à assister à la pièce de théâtre de plein air.

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Promenade théâtrale « Louise d’Épinay, une philosophe à l’ombre des Lumières »

© Marc Favier