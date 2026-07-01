Balade guidée “Les femmes dans la ville”, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Épinay-sur-Seine
Informations pratiques
Balade guidée “Les femmes dans la ville” Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Cette balade vous invite à découvrir le parcours de femmes spinassiennes connues et méconnues et qui oeuvrèrent sur la ville depuis le XVIII° siècle, qu’elles furent infirmières, marinières, résistantes ou encore artistes.
Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.
Balade guidée “Les femmes dans la ville”
©Ville d’Epinay-sur-Seine
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