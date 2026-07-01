Balade archéologique dans Rezé, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

Balade archéologique dans Rezé 19 et 20 septembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Gratuit, Dans la limite des places disponibles, visite limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et parcourez l’histoire de Ratiatum à Rezé.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0252108320 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}] Le Chronographe est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) centré sur l’histoire archéologique locale. Ouvert en 2017, il propose une programmation culturelle complète autour de temps forts, d’expositions, de conférences ou encore d’ateliers. Lieu incontournable pour la découverte de l’histoire et du patrimoine archéologique de la métropole, le Chronographe a pour vocation d’exposer, d’expliquer et de faire expérimenter aux visiteurs les méthodes de l’archéologie.

Le médiateur vous guidera dans Rezé afin de découvrir les vestiges archéologiques, encore visibles ou non : ancienne voie romaine, domus, basilique paléochrétienne… Vous remonterez le temps et de à…

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