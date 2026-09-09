Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille, ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille), Marseille

Informations pratiques

Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une lecture des formes urbaines du centre-ville guidée par les auteurs de L’Atlas architectural de Marseille en prolongement de la présentation de l’ouvrage qui se tiendra le vendredi 18 septembre à 18h à l’IMVT (Institut Méditéranéen de la Ville et des Territoires).

ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille) Boulevard du Jardin Zoologique 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.marseille.archi.fr/agenda »}]

Une lecture des formes urbaines du centre-ville guidée par les auteurs de L’Atlas architectural de Marseille en prolongement de la présentation de l’ouvrage qui se tiendra le vendredi 18 septembre à…

©ENSAM Marseille