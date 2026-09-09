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Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille, ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille), Marseille

samedi 19 septembre 2026 · ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille) · Marseille

Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille, ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille), Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille)
Adresse
Boulevard du Jardin Zoologique 13004 Marseille
Ville
13004 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille Samedi 19 septembre, 10h00 ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Une lecture des formes urbaines du centre-ville guidée par les auteurs de L’Atlas architectural de Marseille en prolongement de la présentation de l’ouvrage qui se tiendra le vendredi 18 septembre à 18h à l’IMVT (Institut Méditéranéen de la Ville et des Territoires).

ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille) Boulevard du Jardin Zoologique 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.marseille.archi.fr/agenda »}]
Une lecture des formes urbaines du centre-ville guidée par les auteurs de L’Atlas architectural de Marseille en prolongement de la présentation de l’ouvrage qui se tiendra le vendredi 18 septembre à…

©ENSAM Marseille

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