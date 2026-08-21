Balade architecturale : l’Autre Soie, L’Autre Soie, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Balade architecturale : l’Autre Soie Samedi 17 octobre, 14h00 L’Autre Soie Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Par le GIE La Ville autrement et les différents architectes du quartier

Démarré en 2020 avec l’arrivée des habitats mobiles et modulaires, le projet de l’Autre Soie livre ses premiers lots en 2023 ave le bâtiment patrimonial entièrement rénové et la salle de concert La Rayonne. Début 2024, le programme de logements en accession sociale L’Autre Toit accueille ses premiers habitants. En 2025 et 2026, les logements de L’Eventail et de La Passerelle ainsi que les bureaux sortent de terre. A travers cette balade architecturale menée par les différentes maitrises d’oeuvre, découvrez de petit morceau de ville fondé sur l’hospitalité et le collectif.

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Par le GIE La Ville autrement et les différents architectes du quartier

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