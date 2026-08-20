Balade architecturale : les Contreforts, Place Lazare Goujon, Villeurbanne

Informations pratiques

Balade architecturale : les Contreforts Samedi 17 octobre, 10h00 Place Lazare Goujon Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Par la SVU et Rue Royale Architectes

Situé face à la place Chanoine-Boursier, en plein coeur des Gratte-Ciel, le projet des Contreforts sera livré à la fin de l’année 2026. Il aura fallu une trentaine d’années pour que ce projet voie le joue, à partir d’une première esquisse imaginée dasn les années 1990 par Charles Delfante, architecte de la Part-Dieu. Découvrez ce nouveau bâtiment, mêlant espaces de restauration et de bureaux, et apprenez-en plus sur le projet architectural porté par l’agence Rue Royale Architectes.

Information importante : chaussures fermées obligatoires

Place Lazare Goujon 8 place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 37 57 17 17 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/balade-architecturale-les-contreforts/ »}]

Par la SVU et Rue Royale Architectes

©Rue Royale Architectes