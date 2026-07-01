Balade Art Déco centre-ville de Toulouse, La poste centrale, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · La poste centrale · Toulouse
Informations pratiques
Balade Art Déco centre-ville de Toulouse 19 et 20 septembre La poste centrale Haute-Garonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Nous proposons une balade à pied dans le centre-ville à la découverte du patrimoine art déco de l’entre deux guerres de Toulouse.
Durée: 2h30. Gratuit. Inscription obligatoire par mail: toulouse.artdeco@yahoo.com
La poste centrale 9 rue lafayette, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://toulouseartdeco.fr [{« link »: « mailto:toulouse.artdeco@yahoo.com »}] Simple chemin au pied du rempart durant l’Antiquité et le Haut Moyen Âge, la rue se forme à partir du développement du bourg Saint-Sernin au XIIe siècle. Au XIXe siècle, la multiplication des travaux d’urbanisme – aménagement de la place du Président Thomas Woodrow Wilson, percement de la rue d’Alsace-Lorraine, reconfiguration du Capitole et création du square du Capitole – lui rendent son attractivité, et la rue se borde de grands magasins. Rendue piétonne en 2013, elle reste l’une des rues commerçantes les plus fréquentées de la ville.
Nous proposons une balade à pied dans le centre-ville à la découverte du patrimoine art déco de l’entre deux guerres de Toulouse.
©phthuron
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