Balade Art Déco centre-ville de Toulouse, La poste centrale, Toulouse

Informations pratiques

Balade Art Déco centre-ville de Toulouse 19 et 20 septembre La poste centrale Haute-Garonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Nous proposons une balade à pied dans le centre-ville à la découverte du patrimoine art déco de l’entre deux guerres de Toulouse.

Durée: 2h30. Gratuit. Inscription obligatoire par mail: toulouse.artdeco@yahoo.com

La poste centrale 9 rue lafayette, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://toulouseartdeco.fr [{« link »: « mailto:toulouse.artdeco@yahoo.com »}] Simple chemin au pied du rempart durant l’Antiquité et le Haut Moyen Âge, la rue se forme à partir du développement du bourg Saint-Sernin au XIIe siècle. Au XIXe siècle, la multiplication des travaux d’urbanisme – aménagement de la place du Président Thomas Woodrow Wilson, percement de la rue d’Alsace-Lorraine, reconfiguration du Capitole et création du square du Capitole – lui rendent son attractivité, et la rue se borde de grands magasins. Rendue piétonne en 2013, elle reste l’une des rues commerçantes les plus fréquentées de la ville.

Nous proposons une balade à pied dans le centre-ville à la découverte du patrimoine art déco de l’entre deux guerres de Toulouse.

©phthuron