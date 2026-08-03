Balade artistique, contes et surprises rue Paul Langevin Uzerche
lundi 3 août 2026 · rue Paul Langevin · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Balade artistique, contes et surprises
rue Paul Langevin Place de la Petite Gare Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Parcours ludique au bord de l’eau, finissant dans un endroit magique.
Départ à 20h30 place de la Petite Gare (rue Paul Langevin).
Public à partir de 8 ans.
Sur réservation. Participation au chapeau. .
rue Paul Langevin Place de la Petite Gare Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr
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English : Balade artistique, contes et surprises
L’événement Balade artistique, contes et surprises Uzerche a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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