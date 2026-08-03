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Balade artistique, contes et surprises rue Paul Langevin Uzerche

lundi 3 août 2026 · rue Paul Langevin · Uzerche

Balade artistique, contes et surprises rue Paul Langevin Uzerche

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Paul Langevin
Adresse
Place de la Petite Gare
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Balade artistique, contes et surprises

rue Paul Langevin Place de la Petite Gare Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Parcours ludique au bord de l’eau, finissant dans un endroit magique.
Départ à 20h30 place de la Petite Gare (rue Paul Langevin).
Public à partir de 8 ans.
Sur réservation. Participation au chapeau.   .

rue Paul Langevin Place de la Petite Gare Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24  cristinasainte@orange.fr

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English : Balade artistique, contes et surprises

L’événement Balade artistique, contes et surprises Uzerche a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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