Les mardis de l’été Chantier d’initiation à l’archéologie Uzerche

Les mardis de l'été Chantier d'initiation à l'archéologie

4 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Un site dédié aux enfants qui aiment l’archéologie sur les bords de la Vézère, près du site de la Papeterie, il existe un endroit aménagé pour réaliser une initiation à l’archéologie. Les pieds dans le sable, les enfants fouillent un espace carré seul ou en équipe, à l’aide de la truelle. Comprendre ce qu’est l’archéologie, trouver des murs et des tessons de céramique, voilà une activité qui permet de comprendre l’histoire d’un lieu !

A partir de 7 ans, en dessous de 7 ans doit être accompagné d’un adulte.

Réservation en ligne auprès de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/

Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un 12 € pour deux 18 € pour trois 24 € pour quatre/ 30 € pour cinq

Adulte accompagnant gratuit

Rdv passerelle sur la Vézère, site de la Papeterie .

4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

