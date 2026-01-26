Les mardis de l’été Atelier cyanotype Uzerche

Les mardis de l’été Atelier cyanotype

Du bleu et du blanc des réalisations spectaculaires pour créer des images avec des végétaux collectés sur le terrain, en utilsant la technique du cyanotype.

Il s’agit d’un procédé photographique conçu au XIXe siècle permettant d’obtenir un tirage bleu de Prusse, grâce à l’action du soleil.

Nombre de places limité !

Si manque de soleil, l’atelier sera remplacé par le mobile vitrail.

A partir de 7 ans, en dessous de 7 ans doit être accompagné d’un adulte.

Tarifs enfants (jusqu’à 12 ans) 7 € pour un enfant/ 12 € pour deux enfants/ 18 € pour trois enfants/24 € pour quatre enfants/ 30 € pour cinq enfants

Adulte accompagnant gratuit .

4 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

