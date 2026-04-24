Mèze

BALADE ARTISTIQUE MÉZOISE

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-19

Exposition collective à l’occasion de la fête de Mèze ! La Ville invite des artistes amateurs qui présentent au moins deux points communs, du talent, chacun dans son style d’expression et un lieu de vie qui les inspire, Mèze. Entrée libre mardi et mercredi de 16h à 19h | du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h. Vernissage mardi 18 août à 18h30.

Exposition collective à l’occasion de la fête de Mèze !La Ville invite des artistes amateurs qui présentent au moins deux points communs, du talent, chacun dans son style d’expression et un lieu de vie qui les inspire, Mèze.Entrée libre mardi et mercredi de 16h à 19h | du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h.Vernissage mardi 18 août à 18h30. .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01 contact@ville-meze.fr

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English :

Group exhibition to celebrate the Fête de Mèze! The town invites amateur artists who have at least two things in common: talent, each in their own style of expression, and a place in life that inspires them Mèze. Free admission: Tuesday and Wednesday, 4pm to 7pm | Thursday to Sunday, 10am to 1pm and 4pm to 7pm. Vernissage: Tuesday, August 18 at 6:30pm.

L’événement BALADE ARTISTIQUE MÉZOISE Mèze a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE