Balade au Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Châtelard · Le Châtelard
Informations pratiques
Balade au Châtelard 19 et 20 septembre Eglise Châtelard Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un véritable voyage dans le passé des années 1930 vous attend, pour découvrir la vie et les métiers qui animaient autrefois les maisons et les pas de porte, témoins précieux de l’histoire de notre village. Guidés par un livret, déambulez à votre rythme à travers le bourg, et avec un peu d’imagination, laissez-vous emporter dans ce passé révolu.
Eglise Châtelard 123 montée du Château 73630 le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings : Cimetière, Mairie et Salle des fêtes
Un véritable voyage dans le passé des années 1930 vous attend, pour découvrir la vie et les métiers qui animaient autrefois les maisons et les pas de porte, témoins précieux de l’histoire de notre un…
Le Châtelard
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