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Balade au Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Châtelard · Le Châtelard

Balade au Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Châtelard
Adresse
123 montée du Château 73630 le Châtelard
Ville
73630 Le Châtelard
Département
Savoie

Balade au Châtelard 19 et 20 septembre Eglise Châtelard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un véritable voyage dans le passé des années 1930 vous attend, pour découvrir la vie et les métiers qui animaient autrefois les maisons et les pas de porte, témoins précieux de l’histoire de notre village. Guidés par un livret, déambulez à votre rythme à travers le bourg, et avec un peu d’imagination, laissez-vous emporter dans ce passé révolu.

Eglise Châtelard 123 montée du Château 73630 le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings : Cimetière, Mairie et Salle des fêtes
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