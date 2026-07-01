Balade au Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard

Informations pratiques

Balade au Châtelard 19 et 20 septembre Eglise Châtelard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un véritable voyage dans le passé des années 1930 vous attend, pour découvrir la vie et les métiers qui animaient autrefois les maisons et les pas de porte, témoins précieux de l’histoire de notre village. Guidés par un livret, déambulez à votre rythme à travers le bourg, et avec un peu d’imagination, laissez-vous emporter dans ce passé révolu.

Eglise Châtelard 123 montée du Château 73630 le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings : Cimetière, Mairie et Salle des fêtes

Un véritable voyage dans le passé des années 1930 vous attend, pour découvrir la vie et les métiers qui animaient autrefois les maisons et les pas de porte, témoins précieux de l’histoire de notre un…

Le Châtelard