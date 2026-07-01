Histoires du village et du château du Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Châtelard · Le Châtelard
Informations pratiques
Histoires du village et du château du Châtelard 19 et 20 septembre Eglise Châtelard Savoie
Tout mineur doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
La butte boisée qui surplombe le cimetière témoigne de l’emplacement de l’ancien château féodal. Bien qu’il n’en subsiste aujourd’hui que quelques pierres, son histoire, qui remonte à 1090, reste fascinante. Possession de la Maison de Savoie jusqu’au XIVᵉ siècle, ce château a connu de nombreux assauts, notamment durant les conflits entre le Dauphiné et la Savoie. Laissez-vous emporter par un véritable voyage à travers le temps….
Eglise Châtelard 123 montée du Château 73630 le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings : Cimetière, Mairie et Salle des fêtes
La butte boisée qui surplombe le cimetière témoigne de l’emplacement de l’ancien château féodal. Bien qu’il n’en subsiste aujourd’hui que quelques pierres, son histoire, qui remonte à 1090, reste de…
Le Châtelard
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