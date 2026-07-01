Exposition photos de classe, Mairie du Châtelard, Le Châtelard

Informations pratiques

Exposition photos de classe 18 et 19 septembre Mairie du Châtelard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition dans la cour de la mairie de photos de classe datant de l’époque où l’école et le collège étaient installés dans l’actuelle mairie.

Mairie du Châtelard rue Henri Bouvier 73630 Le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition dans la cour de la mairie de photos de classe datant de l’époque où l’école et le collège étaient installés dans l’actuelle mairie.

©