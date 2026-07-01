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Exposition photos de classe, Mairie du Châtelard, Le Châtelard

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie du Châtelard · Le Châtelard

Exposition photos de classe, Mairie du Châtelard, Le Châtelard

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie du Châtelard
Adresse
rue Henri Bouvier 73630 Le Châtelard
Ville
73630 Le Châtelard
Département
Savoie

Exposition photos de classe 18 et 19 septembre Mairie du Châtelard Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition dans la cour de la mairie de photos de classe datant de l’époque où l’école et le collège étaient installés dans l’actuelle mairie.

Mairie du Châtelard rue Henri Bouvier 73630 Le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition dans la cour de la mairie de photos de classe datant de l’époque où l’école et le collège étaient installés dans l’actuelle mairie.

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