AGENDA · Le Châtelard
Exposition de tableaux de Joseph Communal, Salle Saint-Jean, Le Châtelard
samedi 19 septembre 2026 · Salle Saint-Jean · Le Châtelard
Informations pratiques
Exposition de tableaux de Joseph Communal 19 et 20 septembre Salle Saint-Jean Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le comité des fêtes proposera une exposition de tableaux de Joseph Communal à la salle Saint-Jean, située à côté de l’église.
Salle Saint-Jean Montée du château 73630 Le Chatelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le comité des fêtes proposera une exposition de tableaux de Joseph Communal à la salle Saint-Jean, située à côté de l’église.
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