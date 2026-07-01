Visite de l’Eglise du Châtelard, Eglise Châtelard, Le Châtelard

Informations pratiques

Visite de l’Eglise du Châtelard 19 et 20 septembre Eglise Châtelard Savoie

Tout mineur doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Mentionnée dès 1090 dans l’acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Bellevaux, cette église a été agrandie et reconstruite à deux reprises. Elle date aujourd’hui de 1833. De style néo-classique sarde, elle offre de magnifiques peintures murales réalisées par Grosso d’Asti en 1901, restaurées en 1983 par De Bono, artiste chambérien. Sous le clocher, une chapelle datant de 1646 ajoute encore à la richesse de ce lieu.

Eglise Châtelard 123 montée du Château 73630 le Châtelard Le Châtelard 73630 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parkings : Cimetière, Mairie et Salle des fêtes

Mentionnée dès 1090 dans l’acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Bellevaux, cette église a été agrandie et reconstruite à deux reprises. Elle date aujourd’hui de 1833. De style néo-classique…

Le Châtelard