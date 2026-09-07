Balade au cœur d’Énencourt-Léage, église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage, Énencourt-Léage

Informations pratiques

Balade au cœur d’Énencourt-Léage 19 et 20 septembre église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Niché au cœur du Vexin français, Enencourt-Léage, petit village de l’Oise, dévoile à qui veut bien s’y attarder les traces discrètes mais précieuses de son riche passé. À travers un parcours de découverte patrimoniale, habitants et visiteurs peuvent désormais explorer les lieux emblématiques de ce village plein de charme.

Le point de départ est situé à l’église où les visiteurs pourront photographier la carte du parcours.

église Saint Martin, 60590 Énencourt-Léage place de l’église, 60590 Énencourt-Léage Énencourt-Léage 60590 Oise Hauts-de-France +33344497870 Par son histoire millénaire, son architecture originale et la richesse de son mobilier, l’église Saint-Martin d’Énencourt-Léage constitue un élément majeur du patrimoine du Vexin français. Elle témoigne de l’évolution des églises rurales, tout en conservant un caractère authentique et remarquable.

Niché au cœur du Vexin français, Enencourt-Léage, petit village de l’Oise, dévoile à qui veut bien s’y attarder les traces discrètes mais précieuses de son riche passé.

©Jennifer ETIENNE