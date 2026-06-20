Balade au coeur des Gorges de la Loire Bas-en-Basset lundi 24 août 2026.

Bas-en-Basset

Balade au coeur des Gorges de la Loire

gournier Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Balade au coeur des Gorges de la Loire , accompagné par Jean-Pierre Cizeron, passionné de pêche et amoureux de la nature, découvrez les gorges sauvages et pittoresques, la vie du fleuve, la faune, les traditions. Réservation à l’Office de Tourisme.

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gournier Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Walk in the heart of the Gorges de la Loire, accompanied by Jean-Pierre Cizeron, fishing enthusiast and nature lover, discover the wild and picturesque gorges, the life of the river, the fauna and traditions. Book at the Tourist Office.

L’événement Balade au coeur des Gorges de la Loire Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron