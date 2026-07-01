Balade au crépuscule, à la rencontre de la vie nocturne, Métro Canal du Midi, Toulouse

Informations pratiques

Balade au crépuscule, à la rencontre de la vie nocturne Jeudi 27 août, 20h30 Métro Canal du Midi Haute-Garonne

Gratuit sur Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

A la tombée du jour, une autre vie s’éveille en ville. Le long du Canal du Midi à Toulouse, de nombreuses espèces vivent, chassent et se déplacent dans l’obscurité. A la lumière du crépuscule, partons à la rencontre de ces espèces nocturnes. Découvrons en balade la Trame noire permettant aux animaux de circuler et d’accéder aux habitats nécessaires à leur survie en milieu urbain. À partir d’exemples, comme celui des chauves-souris, nous observerons l’impact des aménagements, de l’éclairage urbain et des solutions pour favoriser la biodiversité et la bonne santé de cette faune active durant la nuit. Une balade pour observer et imaginer ensemble une ville accueillante pour la nature.

Métro Canal du Midi 1 Bd de la Marquette, 31090 Toulouse Toulouse 31060 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/reflets-cpie-terres-toulousaines/evenements/la-nature-ne-dort-jamais-et-si-vous-veniez-la-rencontrer »}]

Balade le long du Canal du Midi, pour parler de biodiversité nocturne et pollution lumineuse. Biodiversité nuit

CPIE Terres Toulousaines