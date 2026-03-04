Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon

Balade au fil du temps

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 4 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Balade costumée afin de découvrir Neuvy-sur-Barangeon à travers l’histoire, de Noviodunum à aujourd’hui.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Costumed stroll through Neuvy-sur-Barangeon’s history, from Noviodunum to the present day.

