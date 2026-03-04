Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon
Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon mardi 21 juillet 2026.
Balade au fil du temps
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Balade costumée afin de découvrir Neuvy-sur-Barangeon à travers l’histoire, de Noviodunum à aujourd’hui.
Balade costumée afin de découvrir Neuvy-sur-Barangeon à travers l’histoire, de Noviodunum à aujourd’hui. 4 .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Costumed stroll through Neuvy-sur-Barangeon’s history, from Noviodunum to the present day.
L’événement Balade au fil du temps Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON