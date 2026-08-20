Balade au Jardin du Calvaire, Jardin du Calvaire de Carcassonne, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Jardin du Calvaire de Carcassonne · Carcassonne
Informations pratiques
Balade au Jardin du Calvaire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Jardin du Calvaire de Carcassonne Aude
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:40:00+02:00
Accompagnés de Katia Signoles, guide-conférencière, explorez un jardin où chaque élément est porteur de sens. Découvrez les espèces végétales mentionnées dans la Bible, ainsi que les symboles et références cachés qui font toute la richesse de ce lieu.
Jardin du Calvaire de Carcassonne 103 rue Voltaire 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]
Avec Katia Signoles, guide conférencière, venez explorer ce jardin où tout fait sens, où l’on retrouve des espèces bibliques et autres symboles cachés !
©mairie de Carcassonne
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