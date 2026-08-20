Balade audio immersive à Lille — Passé, présent et futur — en autonomie via l’application CityWhispers, Point de départ: Gare Lille-Flandres, Roubaix

Informations pratiques

Balade audio immersive à Lille — Passé, présent et futur — en autonomie via l’application CityWhispers 19 et 20 septembre Point de départ: Gare Lille-Flandres Nord

Smartphone avec connexion internet et écouteurs ou casque audio personnels à prévoir. Disponible en français et en anglais via l’application CityWhispers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Disponible en français et en anglais.

Une promenade audio immersive d’environ 1h pour ralentir, écouter et découvrir Lille autrement, entre patrimoine, mémoire des lieux, récit, musique et contemplation.

Guidé par une narration artistique, une création musicale originale et des ambiances sonores immersives, vous avancez dans la ville comme dans un récit. Les lieux traversés deviennent des points d’appui pour ressentir, observer, ralentir et porter un autre regard sur Lille.

Au fil du parcours, la ville se révèle comme un espace entre passé, présent et futur : l’histoire des lieux, le mouvement du quotidien, les départs, les rencontres, les liens que l’on garde et les directions que l’on choisit de prendre.

Ce n’est pas une visite guidée classique, mais une expérience sensible, musicale et contemplative, qui invite à écouter la ville autrement et à laisser Lille résonner avec votre propre histoire.

À la fois culturelle, immersive et ressourçante, cette balade s’adresse aux curieux, aux habitants comme aux visiteurs, à tous ceux qui souhaitent vivre Lille autrement.

La promenade se réalise en autonomie via l’application CityWhispers, à votre rythme et au moment de votre choix. Il vous suffit de vous munir de vos propres écouteurs ou de votre casque audio.

Point de départ: Gare Lille-Flandres Place de la gare, Lille Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Disponible en français et en anglais.

©CityWhispers