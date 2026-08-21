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AGENDA · Collobrières

Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne Collobrières

samedi 19 septembre 2026 · Collobrières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Boulevard Charles Caminat
Ville
83610 Collobrières
Département
Var
Tarif

Collobrières

Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne

Boulevard Charles Caminat Collobrières Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de la capitale des Maures Collobrières.
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Boulevard Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00  collobrieres@mpmtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Archistoire enhanced walk Collobrières: On the path of the stones at the Monastère de la Verne .

Travel back in time with the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour of Collobrières, the capital of the Maures region.

L’événement Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne Collobrières a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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