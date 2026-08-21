Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne Collobrières
samedi 19 septembre 2026 · Collobrières
Informations pratiques
Collobrières
Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne
Boulevard Charles Caminat Collobrières Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Voyagez dans le temps grâce à l’application Archistoire qui vous propose une balade en réalité hybride à la découverte de la capitale des Maures Collobrières.
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Boulevard Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com
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English : Archistoire enhanced walk Collobrières: On the path of the stones at the Monastère de la Verne .
Travel back in time with the Archistoire app, which takes you on a hybrid reality tour of Collobrières, the capital of the Maures region.
L’événement Balade augmentée Archistoire Collobrières Sur le chemin des pierres au Monastère de la Verne Collobrières a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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