Balade guidée Le liège et la châtaigne avec Mélanie Robeau Office de tourisme Collobrières

Balade guidée Le liège et la châtaigne avec Mélanie Robeau

Office de tourisme 1 Av. Charles Caminat Collobrières Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-31

Accompagné de la guide-conférencière Mélanie Robeau, découvrez l’histoire du liège et de la châtaigne à Collobrières !

Office de tourisme 1 Av. Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 83 83 servicetourisme@collobrieres.fr

English : Guided walk: Cork and chestnuts with Mélanie Robeau

Accompanied by guide Mélanie Robeau, discover the history of cork and chestnuts in Collobrières!

