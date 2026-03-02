Fêtes de la Châtaigne et du terroir

Boulevard Koenig Collobrières Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25

Trois dimanches d’automne à célébrer au cœur du massif des Maures ! Rendez vous les dimanches 11, 18 et 25 octobre à Collobrières !

.

Boulevard Koenig Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chestnut and local produce festival

Three autumn Sundays to celebrate in the heart of the Massif des Maures! Join us on Sundays 11, 18 and 25 October in Collobrières!

L’événement Fêtes de la Châtaigne et du terroir Collobrières a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var