La Ronde des Bouscatiers Collobrières

La Ronde des Bouscatiers

Boulevard Caminat Collobrières Var

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La Ronde des Bouscatiers est une course pédestre typée Trail Urbain organisée en plein cœur du village de Collobrières, dans les petites ruelles, escaliers, singles en forêt et routes environnantes.

Boulevard Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com

English : La Ronde des Bouscatiers

The Ronde des Bouscatiers is an urban trail race organised in the heart of the village of Collobrières, in the small streets, staircases, singles in the forest and surrounding roads.

