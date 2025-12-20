Fête des Fontaines à Collobrières Place de la Libération Collobrières
Fête des Fontaines à Collobrières Place de la Libération Collobrières dimanche 16 août 2026.
Place de la Libération Bd Lazare Carnot Collobrières Var
Tarif : 23 EUR
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
2026-08-16
Fête traditionnelle du village de Collobrières où le rosé coule à la fontaine.
Place de la Libération Bd Lazare Carnot Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com
English : Fountain Festival in Collobrières
Traditional festival of the village of Collobrières where the rosé flows from the fountain.
L’événement Fête des Fontaines à Collobrières Collobrières a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var