Fête des Fontaines à Collobrières Place de la Libération Collobrières

Fête des Fontaines à Collobrières

Place de la Libération Bd Lazare Carnot Collobrières Var

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

2026-08-16

Fête traditionnelle du village de Collobrières où le rosé coule à la fontaine.

Place de la Libération Bd Lazare Carnot Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com

English : Fountain Festival in Collobrières

Traditional festival of the village of Collobrières where the rosé flows from the fountain.

