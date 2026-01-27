Course de la Châtaigne Place de la Mairie Collobrières
Course de la Châtaigne Place de la Mairie Collobrières dimanche 4 octobre 2026.
Place de la Mairie Place de la Libération Collobrières Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04
2026-10-04
Course traditionnelle du village de Collobrières.
Empruntez les routes et chemins de Collobrières sur 10 km.
Place de la Mairie Place de la Libération Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur trail.nature.collobrieres@gmail.com
English : Chestnut Race
Traditional race in the village of Collobrières
Take to the roads and paths of Collobrières over 10 km.
