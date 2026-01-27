Course de la Châtaigne Place de la Mairie Collobrières

Course de la Châtaigne

Place de la Mairie Place de la Libération Collobrières Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Course traditionnelle du village de Collobrières.

Empruntez les routes et chemins de Collobrières sur 10 km.

.

Place de la Mairie Place de la Libération Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur trail.nature.collobrieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chestnut Race

Traditional race in the village of Collobrières

Take to the roads and paths of Collobrières over 10 km.

L’événement Course de la Châtaigne Collobrières a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var