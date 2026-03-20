Visite de la Châtaigneraie Godissard Office de tourisme Collobrières
Visite de la Châtaigneraie Godissard Office de tourisme Collobrières dimanche 11 octobre 2026.
Visite de la Châtaigneraie Godissard
Office de tourisme Boulevard Charles Caminat Collobrières Var
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25
Parcourez les ruelles du village de Collobrières pour arriver jusqu’à la châtaigneraie de Sophie, productrice locale, qui vous présentera son savoir-faire, de la culture du châtaignier à la fabrication de crème de marrons.
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Office de tourisme Boulevard Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : Visit to the Godissard chestnut grove
Take a stroll through the narrow streets of the village of Collobrières to get to the chestnut grove run by Sophie, a local producer, who will show you her skills, from growing chestnuts to making chestnut cream.
L’événement Visite de la Châtaigneraie Godissard Collobrières a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var