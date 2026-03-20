Visite de la Châtaigneraie Godissard Office de tourisme Collobrières

Visite de la Châtaigneraie Godissard

Office de tourisme Boulevard Charles Caminat Collobrières Var

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25

Parcourez les ruelles du village de Collobrières pour arriver jusqu’à la châtaigneraie de Sophie, productrice locale, qui vous présentera son savoir-faire, de la culture du châtaignier à la fabrication de crème de marrons.

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Office de tourisme Boulevard Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Visit to the Godissard chestnut grove

Take a stroll through the narrow streets of the village of Collobrières to get to the chestnut grove run by Sophie, a local producer, who will show you her skills, from growing chestnuts to making chestnut cream.

L’événement Visite de la Châtaigneraie Godissard Collobrières a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var