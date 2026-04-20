Bor-et-Bar

Balade augmentée

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Les beaux jours sont de retour !

Une balade de 3kms accompagnée.

Sur inscription.

Pour toute celles et ceux qui trépignent à l’idée d’enfiler leurs chaussures de marche et qui souhaitent utiliser leur téléphone pour en apprendre un peu plus sur leurs parcours, qu’ils soient en famille ou entre amis ! Les Conseillers numériques d’Ouest Aveyron Communauté vous proposent de se retrouver les mercredi après midi.

Animation en deux temps

en salle ou en plein air, installation d’applications de randonnée (Cirkwi, Visorando, ect) ainsi que d’applications naturalistes (Birdnet, Plantnet, Naturalist) et pédagogique autour de leur utilisation.

une petit marche d’environ autour du village pour expérimenter les applications en profitant de la nature et du soleil ! .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 12 32 conseillernum@ouestaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The fine weather is back!

A 3km walk with a guide.

Registration required.

L’événement Balade augmentée Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)