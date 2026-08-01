Balade autour des oiseaux Merlines
lundi 24 août 2026 · Merlines
Informations pratiques
Merlines
Balade autour des oiseaux
1 Place de la République Merlines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Dans le cadre des Chemins de Rencontres, l’association pays’sage propose une balade avec Gilles Pallier, ornithologue passionné à Merlines.
Un café sera offert dès le matin. Prévoir si vous le souhaitez un Pique-Nique.
Cet événement est associé à une journée qui conte parmi tant d’autres qui content tout autant .
Rdv 9h30 café. Balade de 10h à 12h .
1 Place de la République Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 95 36 05 pays-sage@outlook.fr
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English : Balade autour des oiseaux
L’événement Balade autour des oiseaux Merlines a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze