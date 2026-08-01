Informations pratiques

Merlines

Balade autour des oiseaux

1 Place de la République Merlines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Dans le cadre des Chemins de Rencontres, l’association pays’sage propose une balade avec Gilles Pallier, ornithologue passionné à Merlines.

Un café sera offert dès le matin. Prévoir si vous le souhaitez un Pique-Nique.

Cet événement est associé à une journée qui conte parmi tant d’autres qui content tout autant .

Rdv 9h30 café. Balade de 10h à 12h .

1 Place de la République Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 95 36 05 pays-sage@outlook.fr

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English : Balade autour des oiseaux

L’événement Balade autour des oiseaux Merlines a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze