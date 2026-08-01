UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Merlines

Balade autour des plantes comestibles Merlines

mardi 25 août 2026 · Merlines

Balade autour des plantes comestibles Merlines

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1 Place de la République
Ville
19340 Merlines
Département
Corrèze
Tarif

Merlines

Balade autour des plantes comestibles

1 Place de la République Merlines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Balade autour des Plantes comestibles, avec Laurence Talleux spécialiste des plantes.
Balade de 2h
Cet événement est associé à La journée qui conte parmi tant d’autres qui content tout autant à Merlines
Rdv 9h30 café. Balade de 10h à 12h   .

1 Place de la République Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 95 36 05  pays-sage@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade autour des plantes comestibles

L’événement Balade autour des plantes comestibles Merlines a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Merlines (Corrèze)