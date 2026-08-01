Informations pratiques

Merlines

Balade autour des plantes comestibles

1 Place de la République Merlines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Balade autour des Plantes comestibles, avec Laurence Talleux spécialiste des plantes.

Balade de 2h

Cet événement est associé à La journée qui conte parmi tant d’autres qui content tout autant à Merlines

Rdv 9h30 café. Balade de 10h à 12h .

1 Place de la République Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 95 36 05 pays-sage@outlook.fr

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English : Balade autour des plantes comestibles

L’événement Balade autour des plantes comestibles Merlines a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze