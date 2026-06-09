Balade autour des plantes médicinales L Apothicairerie Le Palais
Balade autour des plantes médicinales L Apothicairerie Le Palais jeudi 9 juillet 2026.
Le Palais
Balade autour des plantes médicinales
L Apothicairerie 4 quai de l’Yser Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09
Entre vallons et bord de mer avec Valérie Lelièvre.
Le lieu de la balade sera communiqué lors de votre réservation.
Inscription obligatoire au 06 52 15 43 02 ou à l’Apothicairerie, 4 quai de L’Yser, Le Palais.
20 pers maximum.
Venez vous évader le temps d’une promenade entre vallon et bord de mer en compagnie des plantes médicinales et de leurs petites histoires…
Durée environ 2h prévoir gourde, chapeau, crème solaire ou bottes et protection pluie selon le temps. Si mauvaises conditions, la sortie pourra être annulée ou reportée..
(pour info des dates supplémentaires pourront être ajoutées selon la demande..) .
L Apothicairerie 4 quai de l’Yser Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 52 15 43 02
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English :
L’événement Balade autour des plantes médicinales Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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