Le Palais

Excursion à Hoedic

Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-09

Depuis le port de Le Palais à Belle-Île-en-Mer, embarquez pour découvrir les terres sauvages et naturelles de l’Île d’Hoedic pour 50 minutes de traversée avec la Compagnie du Golfe.

Réservation à l’office de tourisme, à Le Palais. .

Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 81 93

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English :

L’événement Excursion à Hoedic Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56