Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais
Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais lundi 6 juillet 2026.
Le Palais
Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans)
9 rue de la manutention Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Création et fabrication d’un motif à suspendre ou d’un mobile, création d’un puzzle, fabrication d’un motif en 3D.
Atelier Thuillier et Sœurs, rue de la Manutention, Le Palais.
Sur réservation obligatoire au 06 84 35 71 88 par SMS. .
9 rue de la manutention Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 84 35 71 88
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English :
L’événement Les Ateliers bois de l’été (8 à 16 ans) Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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