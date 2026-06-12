Voyage au centre de la ruche Borgrouager Le Palais
Voyage au centre de la ruche Borgrouager Le Palais jeudi 2 juillet 2026.
Le Palais
Voyage au centre de la ruche
Borgrouager 70, Impasse de l’abeille noire Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-02
De 14h30 à 17h, (d’autres créneaux -jours/heures- sont possibles sur demande et sur réservation), Le Rucher de l’Abeille Noire, Borgrouaguer Le Palais.
Réservation indispensable Quentin Le Guillou 06 25 46 21 63.
Visite pédagogique observez l’abeille noire de Belle-Île et son mode de vie, dégustez les produits de la ruche et découvrez le métier d’apiculteur. Après avoir enfilé une combinaison, le voyage au centre de la ruche se poursuit. Il restera une expérience sensorielle et écologique inoubliable ! A partir de 6 ans.
Et bien sûr Dégustation de produits de la ruche Découverte du métier de l’apiculteur et de la vie des abeilles Observation du matériel et de différents supports pédagogiques. Les enfants pourront fabriquer une bougie en cire d’abeille. .
Borgrouager 70, Impasse de l’abeille noire Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 25 46 21 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Voyage au centre de la ruche Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
À voir aussi à Le Palais (Morbihan)
- SRA en ligne : Retour sur une année d’archéologie avec le BSR 2023, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais 12 juin 2026
- SRA en ligne : ABCD, Archéologies Bretonnes – Cartographie Dynamique, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais 12 juin 2026
- SRA en ligne : ADLFI, l’archéologie en un clic, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais 12 juin 2026
- SRA en ligne : Archéologues, au rapport !, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais 12 juin 2026
- Exposition SRA : Vous avez dit archéologie ?, Village de l’archéologie – chapelle Saint-Sébastien, Le Palais 12 juin 2026