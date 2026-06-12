Voyage au centre de la ruche Borgrouager Le Palais jeudi 2 juillet 2026.

Le Palais

Voyage au centre de la ruche

Borgrouager 70, Impasse de l’abeille noire Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02

De 14h30 à 17h, (d’autres créneaux -jours/heures- sont possibles sur demande et sur réservation), Le Rucher de l’Abeille Noire, Borgrouaguer Le Palais.

Réservation indispensable Quentin Le Guillou 06 25 46 21 63.

Visite pédagogique observez l’abeille noire de Belle-Île et son mode de vie, dégustez les produits de la ruche et découvrez le métier d’apiculteur. Après avoir enfilé une combinaison, le voyage au centre de la ruche se poursuit. Il restera une expérience sensorielle et écologique inoubliable ! A partir de 6 ans.

Et bien sûr Dégustation de produits de la ruche Découverte du métier de l’apiculteur et de la vie des abeilles Observation du matériel et de différents supports pédagogiques. Les enfants pourront fabriquer une bougie en cire d’abeille. .

Borgrouager 70, Impasse de l’abeille noire Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 25 46 21 63

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L’événement Voyage au centre de la ruche Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56