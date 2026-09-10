Balade aux chandelles dans les venelles, Mairie d’Avon, Avon
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Avon · Avon
Informations pratiques
Balade aux chandelles dans les venelles Samedi 19 septembre, 18h30 Mairie d’Avon Seine-et-Marne
Capacité maximum 25 personnes, prévoir des chaussures adaptées à la marche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine authentique d’Avon lors de balades guidées aux chandelles dans les venelles !
Deux balades : départs à 18h30 et à 19h30 (durée 45 minutes) devant la mairie d’Avon
Sur inscription
Balade proposée par l’association Paroles de Maraîchers
Mairie d’Avon 8 rue Père Maurice, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@avon77.com »}]
Circuit commenté
©Ville d’Avon
À voir aussi à Avon (Seine-et-Marne)
- Découverte des tombes des personnalités d’Avon, Cimetière d’Avon, Avon 19 septembre 2026
- Exposition des Illustres d’Avon, Parc de Bel Ébat, Avon 19 septembre 2026
- Exposition « Le Site Patrimonial Remarquable de Fontainebleau et d’Avon », Église Saint-Pierre, Avon 19 septembre 2026
- Visite de la station d’épuration d’Avon, Rue du port Valvins, Avon 19 septembre 2026
- Visite guidée du Manoir de Bel-Ebat, Manoir de Bel Ébat, Avon 19 septembre 2026