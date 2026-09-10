Balade aux chandelles dans les venelles, Mairie d’Avon, Avon

Informations pratiques

Balade aux chandelles dans les venelles Samedi 19 septembre, 18h30 Mairie d’Avon Seine-et-Marne

Capacité maximum 25 personnes, prévoir des chaussures adaptées à la marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine authentique d’Avon lors de balades guidées aux chandelles dans les venelles !

Deux balades : départs à 18h30 et à 19h30 (durée 45 minutes) devant la mairie d’Avon

Sur inscription

Balade proposée par l’association Paroles de Maraîchers

Mairie d’Avon 8 rue Père Maurice, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@avon77.com »}]

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